Karasu'da 37 mahalleye şap kısıtlaması

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle 37 mahallede hayvan hareketlerine kısıtlama getirilerek karantina uygulaması başlatıldı. Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, hastalığın yayılmasını önlemek için denetimlerin sürdüğünü ve aşılamaların yapıldığını açıkladı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde üç mahallede tespit edilen şap hastalığı sebebiyle 37 mahallede hayvan hareketlerine kısıtlama getirilerek karantina uygulaması başlatıldı.

Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, ilçede üç mahallede tespit edilen şap hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaymakam Arsan, hastalığın yayılmasını önlemek gayesiyle Karasu'da 37 mahallenin karantinaya alındığını açıkladı. Üçoluk, Subatağı ve İhsaniye mahallelerinde olmak üzere 3 adet işletmede aktif olarak şap hastalığı tespit edildiğini belirten Kaymakam Arslan, "Şap hastalığı ile ilgili denetimler devam ediyor. Kızılcık, Kurudere ve Yeşilköy mahalleleri dışındaki 37 mahallemizde hayvan hareketlerinde kısıtlama konuldu ve kordon karantina önlemleri alındı. 40 mahalle muhtarımıza konu ile ilgili resmi yazılarla bilgilendirme yapıldı. Hastalık bulunan mahallelerde hastalık yayılımını engellemek için hastalık olan işletmelere ve komşu işletmelere bilgilendirme yapılarak dezenfektan verildi. Şap hastalığı sebebiyle erken dönem yaz şap aşılaması çalışmaları çerçevesinde 12 bin 725 adet büyükbaş hayvan aşılandı. Karantina ve kısıtlama kurallarına uyulması, hastalığın yayılmasını önlemede büyük önem taşıyor" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title