Osmaneli'de Tarihi Av: 34 Kiloluk Dev Yayın Balığı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'nde amatör balıkçı Yusuf Baykal'ın oltasına 1 metre 70 santimetre boyunda ve 34 kilogram ağırlığında dev bir yayın balığı takıldı. Uzun mücadelenin ardından sudan çıkarılan balık, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinden geçen Sakarya Nehri'nden 34 kiloluk dev yayın balığı yakalandı.
Sakarya Nehri'ne balık tutmak için giden amatör balıkçının oltasına 1 metre 70 santimetre boyunda, 34 kilogram ağırlığında dev yayın balığı takıldı. Amatör balıkçı Yusuf Baykal'ın oltasına takılan dev yayın, boyu ve ağırlığıyla görenleri şaşkına çevirdi. Uzun uğraşların ardından sudan çıkarılan balık, bölgedeki vatandaşların da ilgi odağı oldu.
Dev yayınla büyük heyecan yaşayan Baykal, yakaladığı balıkla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı