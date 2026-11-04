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Sakarya Kaynarca'da 700 yıllık mancarlı pide geleneği aile sofralarında yaşatılıyor

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Sakarya Kaynarca'da 700 yıllık mancarlı pide geleneği aile sofralarında yaşatılıyor
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaklaşık 700 yıllık mancarlı pide geleneği, Kalburcu Mahallesi'nde aile sofralarında yaşatılıyor. 60 yaşındaki Gülşen Özmen 10 yaşından beri yaptığı pideyi her hafta hazırlarken, Başsavcı Emrullah Akbulut da fırını ziyaret etti.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Manav mutfağının sevilen lezzetlerinden mancarlı pide, yaklaşık 700 yıllık geçmişiyle ailelerin sofralarında yerini koruyor. Kalburcu Mahallesi sakinleri, asırlık lezzeti ve geleneksel pişirme yöntemlerini kuşaktan kuşağa aktarmaya devam ediyor.

Kaynarca ilçesi Kalburcu Mahallesi'nde eşi, çocukları ve torunlarıyla yaşayan Gülşen Özmen, çocukluğundan bu yana mancarlı pidenin sofralarından eksik olmadığını belirtti. Her hafta evlerinin yanında bulunan ekmek fırınını yaktıklarını aktaran Özmen, köy ekmeği pişirmeden önce aile fertleriyle birlikte mutlaka mancarlı pide hazırladıklarını ifade etti.

Mancarlı pidenin Manav yemek kültürünün en önemli simgelerinden biri olduğunu dile getiren Özmen, ailece çok sevdikleri bu lezzeti yaşatmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

"10 yaşından beri bu pideyi yapıyorum"

Asırlık geleneği yaşatmaya devam ettiğini vurgulayan Gülşen Özmen, "Akşamdan yaptığım mayayı yoğurduktan sonra mancarları baharatladık, pide yaptık. Bu bizim geleneğimizdir. Ben 60 yaşındayım ve 10 yaşından beri bu pideyi yapıyorum" dedi.

Eşi Erdoğan Özmen ise "Bu 700 yıllık bir gelenek ve ekmek yapışımızda bu pideyi hanımlarımız yapar. Eşlerimizin yanındayız, Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.

İlçe Başsavcısından fırın başında ziyaret

Mahalle sakinlerinin davetini geri çevirmeyen Kaynarca Başsavcısı Emrullah Akbulut da fırın yakılıp ekmek ve mancarlı pide hazırlandığı sırada aileyi ziyaret etti.

Fırın başında yöre sakinleriyle bir süre sohbet ederek gelenek hakkında bilgi alan Başsavcı Akbulut, ziyaretin sonunda aile fertleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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