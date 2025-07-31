Sakarya İl Jandarma Komutanı değişti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na, Albay Hasan Erbağ atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na, Albay Hasan Erbağ atandı.

2023 yılı Ağustos ayında Sakarya İl Jandarma Komutanlığı görevine başlayan Nejdet Karaca, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Tuğgeneral yapılarak, Hatay Jandarma Komando Tugayı komutanlığına getirildi. Yeni Sakarya İl Jandarma Komutanı ise Jandarma Albay Hasan Erbağ oldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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