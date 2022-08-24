Sakarya haberi: Hava Kuvvetlerinden Sakarya Meydan Muharebesi için özel uçuş Yerel Haberler Sakarya haberleri... Hava Kuvvetlerinden Sakarya Meydan Muharebesi için özel uçuş Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Ankara Polatlı semalarında Hava Kuvvetlerince gerçekleştirilen selamlama uçuşuna dair görüntüler paylaştı. Hava Kuvvetlerinden Sakarya Meydan Muharebesi için özel uçuş ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Ankara Polatlı semalarında Hava Kuvvetlerince gerçekleştirilen selamlama uçuşuna dair görüntüler paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesapları üzerinden konu hakkında yapılan paylaşımda, "Asil milletimizin bağımsızlık mücadelesinde kırılma noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümünde Hava Kuvvetlerimiz tarafından selamlama uçuşu gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek Milli Savunma Bakanlığı Sakarya Polatlı Ankara Genel Yerel Güncel Haberler

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