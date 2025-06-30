Sakarya'daki Orman Yangını Bilecik'e Sıçradı, Eskişehir'den Sağlık Ekibi Gönderildi

Sakarya'daki Orman Yangını Bilecik'e Sıçradı, Eskişehir'den Sağlık Ekibi Gönderildi
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Sakarya'nın Taraklı İlçesi'nde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı İlçesi'ne sıçradı. Yangın kontrol altına alındı ve sağlık önlemleri amacıyla Eskişehir'den UMKE ekipleri bölgeye gönderildi.

Sakarya'da çıkan ve Bilecik'e sıçrayan yangına Eskişehir'den 2 adet umke araacı ve 20 personel ile sağlık tedbiri amacıyla katılım sağlandı.

Sakarya'nın Taraklı İlçesi'nde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı İlçesi'ne sıçramıştı. Yangın, geçtiğimiz gün yağmurun etkisi ile kontrol altına alınmıştı. Toplam 9 köyü etkisi altına alan yangın için çok sayıda ekip seferber olurken, Eskişehir'deki Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi'nin 2 adet UMKE aracı ve 10 personeli de sağlık tedbiri amaçlı bölgeye desteğe gitti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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