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Sakarya'da Zorlu Hava Koşulları Nedeniyle Motosiklet ve Scooter Trafiği Yasaklandı

Sakarya'da Zorlu Hava Koşulları Nedeniyle Motosiklet ve Scooter Trafiği Yasaklandı
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Sakarya Valiliği, kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 22-23 Şubat 2025 tarihlerinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasını yasakladı.

Sakarya'da kar yağışı ve buzlanma tehlikesi sebebi ile cumartesi ve pazar günü motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.

Konuya ilişkin Sakarya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Sakarya ili genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle, 22.02.2025-23.02.2025 Cumartesi ve Pazar güleri için geçerli; motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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