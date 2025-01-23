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Sakarya'da Sığırcık Kuşlarının Gökyüzündeki Dansı Görsel Şölen Yarattı

Sakarya'da Sığırcık Kuşlarının Gökyüzündeki Dansı Görsel Şölen Yarattı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yüzlerce sığırcık kuşunun akşam saatlerinde gökyüzünde dans edercesine uçuşu büyük ilgi topladı. Gün batımında sergilenen bu görsel şölen, izleyenleri mest etti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yüzlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki dansı görenleri hayran bıraktı.

Her yıl sonbahar ve kış aylarında sıklıkla görülen sığırcık kuşları, akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi semalarında uçtu. Gün batımında bir anda ortaya çıkan yüzlerce sığırcık kuşu, gruplar halinde gökyüzünde dans edercesine uçtu. Gökyüzünde çeşitli figürler çizen kuşlar, izleyenleri mest etti. Orta Garaj mevkiinde bir vatandaş ise o anları ölümsüzleştirmek için cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görsel şölen, havanın kararması ile son buldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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