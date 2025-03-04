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Sakarya'da Sahur Sırasında Erken Okunan Ezan Panik Yarattı

Sakarya'da Sahur Sırasında Erken Okunan Ezan Panik Yarattı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde vatandaşlar, sahur vakti sabah ezanının normal saatten bir saat önce okunmasıyla panik yaşadı. Ezanın erken okunduğunu fark eden vatandaşlar, sofralarına devam etti. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahur için hazırlık yapan ve sofrada yemek yiyen vatandaşlar, sabah ezanın normal saatten bir saat önce okunduğunu duyunca şaştı kaldı. Ezanın erken okunduğunun fark edilerek yarıda kesildiği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile 'yanlış okunuyor, daha 1 saat var' yorumu ile kaydedildi.

Sakarya'da Ramazan ayının 4. gününde ilginç bir olay yaşandı. Karasu ilçesinde sabah ezanı, vaktinden yaklaşık 1 saat önce okundu. Sahura kalkan ve kimisi sofrada olan vatandaşların birçoğu ise kısa süreli panik yaşadı. Ezanın yanlış okunduğunu fark eden vatandaşlar sahuruna devam etti. Bir vatandaş ise o anları, "Yanlış okunuyor, daha 1 saat var" diyerek kaydetti.

"Sahur yapıyorduk acaba geç mi kaldık diye tereddüt ettik"

Canan Apaydın isimli kadın, "Bu sabah 04.55 civarında sahur sofrasındayken ezan okundu. Biz ailecek sahur yapıyorduk o esnada birbirimize baktık acaba geç mi kaldık diyerekten. Aslında erken kalkmıştık ama ezanın okunması bizi tereddütte bıraktı. Sonrasında saatimize baktık ve imsakin daha ileriki saatte olduğunu bildiğimiz için yemeğe devam ettik" derken Yusuf Özbay ise, "Ezan erken okundu neredeyse sahur yapamadan yatacaktık" ifadelerine yer verdi.

"Biz yanlış saatte mi kalktık diye paniğe kapıldık"

Elif Demirci isimli kadın da, "Ramazan'ın 4'üncü gününde sahura kalktık. Yemeğin ortasında ezan okunmaya başladı. O esnada acaba biz yanlış saatte mi kalktık diye paniğe kapıldık. ve o sırada saate baktık ve ezanın yanlış saatte okunduğunu fark ettik" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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