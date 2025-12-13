Haberler

Yaylada kaybolan yaşlı çift yaşadıklarını anlattı: 'Ben uyardım ama beni dinlemedi'
Sakarya'da yaylada kaybolan 71 yaşındaki Havva ve 72 yaşındaki Mustafa Karaçoban, yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu. Kayboldukları süre zarfında yaşadıklarını anlatan çift, kurtarıldıkları anı duygusal bir şekilde paylaşarak maceralarını anlattı.

Sakarya'da yaylada kaybolan ve hem gece görüşlü dronlarla hem de yaya olarak arandıktan saatler sonra bulunan Karaçoban çifti, yaşadıklarını anlattı. 71 yaşındaki Havva Karaçoban, "Ekipler bizi bulduklarında eşim uyuyordu ve ona araba farlarının gördüğümü söyledim bana inanmadı, 'sana öyle geliyor' dedi" derken 72 yaşındaki Mustafa Karaçoban, "Gençliğimde de maceraya hevesli bir adamdım, macera oldu bize" dedi.

Akyazı ile Taraklı arasında bulunan Karagöl Yaylası mevkiinde 9 Aralık'ta meydana gelen olayda, Akyazı ilçesinde yaşayan Havva Karaçoban (71) ve Mustafa Karaçoban (72) öğle saatlerinde Geyve'deki akrabalarından evlerine dönmek için yola çıktı. Yakınlarını arayıp yayla yolunda seyir halindeyken araçlarının çamura saplandığı bilgisini veren çiftin daha sonra telefon sinyali kesildi. Çifte ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, gece görüşlü dron ve yaya olarak bölgede yaşlı çifti bulmak için çalışma başlattı. Yapılan geniş çaplı inceleme neticesinde yaşlı çift bulunup sağlık kontrolleri sonrasında yakınlarına teslim edilmişti. Ekiplerin yoğun mesaisi sonrasında yaşlı çifti buldukları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayla yolunda kaybolan yaşlı çift, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı Muhabirine anlattı. 71 yaşındaki Havva Karaçoban, "Geyve'den çıktık ve eve gönderken mantar toplamaya karar verdik. Eşim gitti, birkaç mantar topladı sonrasında yağmur yağmaya başlayınca bıraktık. Dönerken sis oluştu ve önümüzü göremedik. Bir yerlere girdik yolu kaybettik. Ben uyardım ama beni dinlemedi ve çamura saplandığımız alana doğru gittik. Çamura saplandık aracı ileri geri hareket ettirmemize rağmen kurtulamayınca aracın içine bindik ve gece oldu. Eşim daha sonrasında yürüyerek yüksek yere gitti, çocuklara telefon ettiler. Çocuklarda bizi gece 01.00 gibi kurtardılar. Ben bizi kurtarmaya gelen aracın ışıklarını görünce mutlu oldum. Ekipler bizi bulduklarında eşim uyuyordu ve ona araba farlarının gördüğümü söyledim bana inanmadı, 'sana öyle geliyor' dedi. Bizi sonrasında Taraklı'ya götürdüler, hastanede kontrollerimizi yaptılar aç olup olmadığımızı sordular" dedi.

72 yaşındaki Mustafa Karaçoban, "Yoldan dönerken mantar toplamaya karar verdik. İstediğim gibi olmayınca karanlık çökmeden eve dönmek istedim. O sırada hava şartları da olumsuzdu geçtiğim yollardan yeniden geçtim. Başka bir yol buldum oraya saptım ama çamura saplandık. Araçtan inerek yürüdüm bir tepede çocuklara ulaştım. Sonrasında bizi kurtarmaya gelen aracı görmek bizi çok mutlu etti. Gençliğimde de maceraya hevesli bir adamdım, macera oldu bize. Sağlık durumumuz gayet iyi hatta eşimin daha iyi oldu, oranın havası çok iyi geldi" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
