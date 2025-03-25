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Sakarya'da İzinsiz Gösteriye Polis Müdahalesi

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Sakarya'da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen izinsiz gösteriye polis müdahale etti. 'Dağılın' ikazına uymayan grup, polis tarafından dağıtılırken 15 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'daki izinsiz gösteriye polis müdahalesi

SAKARYA - Sakarya'da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından izinsiz gösteri yapan ve "dağılın" ikazını dinlemeyen grup, polisin müdahalesiyle dağıtılırken, 15 kişi gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Sakarya'da izinsiz gösteri yapan grup kampüs çevresinde toplandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin "dağılın" ikazını dinlemeyen grup polisin müdahalesiyle dağılırken, 15 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - Yerel
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