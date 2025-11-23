Sakarya'da Çekici Operatöründen Sıra Dışı Yükleme Gösterisi

Sakarya'da bir çekici operatörü, çalıştığı kurtarıcının üzerine 3 farklı çekiciyi üst üste yükledi. Sanayi sitesi içinde yapılan ve sosyal medyada paylaşılan bu sıra dışı yükleme, kısa sürede viral oldu.

Erenler ilçesi Mobilyacılar Sanayi Sitesi bölgesinde yaşanan sıra dışı olayda, çekici operatörü, kayar kasalı çekicinin üzerine üç çekiciyi birden yükledi. Sanayi içinde yapılan gösteri, vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedilerek sosyal medyada da ilgi gördü. - SAKARYA