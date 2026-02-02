Sakarya'da Berat Kandili'nde vatandaşlar camileri doldurdu.

Sakarya'da vatandaşlar, Berat Kandili münasebeti ile akşam namazının ardından il genelindeki camilere akın etti. Camilerde cami imam hatipleri ve din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Eller semaya açılarak yapılan dualardan sonra yatsı namazı kılındı. Kılınan namazın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı. - SAKARYA