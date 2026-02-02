Sakarya'da Berat Kandili'nde vatandaşlar camileri doldurdu
Berat Kandili'nde Sakarya'da vatandaşlar camileri doldurarak dualar etti. Akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu, yatsı namazı kılındı ve ardından ikramlar dağıtıldı.
Sakarya'da Berat Kandili'nde vatandaşlar camileri doldurdu.
Sakarya'da vatandaşlar, Berat Kandili münasebeti ile akşam namazının ardından il genelindeki camilere akın etti. Camilerde cami imam hatipleri ve din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Eller semaya açılarak yapılan dualardan sonra yatsı namazı kılındı. Kılınan namazın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel