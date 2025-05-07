Sakarya'da Acil Durum İkaz Sistemi Test Ediliyor

Afad Başkanlığı koordinasyonunda, ASELSAN tarafından yürütülen ' Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm Sistemi'nin kurulum süreci tamamlandı. Yeni sistemin test çalışmaları çerçevesinde, 7-30 Mayıs tarihleri arasında Sakarya genelinde farklı saatlerde siren denemeleri, ikaz ve alarm sinyalleri ile canlı anonslar yapılacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sakarya Valiliği, test süreci boyunca vatandaşların yüksek sesli sirenler ve uyarı anonslarıyla karşılaşabileceklerini belirterek, herhangi bir panik yaşanmaması gerektiğini vurguladı. Yapılacak denemelerin, kurulan sistemin etkinliğini ölçmeye yönelik olduğu ifade edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN tarafından yürütülen Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm Sistemi kurulum çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çerçevede, 7 Mayıs - 30 Mayıs 2025 tarihleri arasında, ilimiz genelinde çeşitli zaman aralıklarında ikaz ve alarm işaretleri, yüksek ses seviyesinde siren denemeleri ve canlı anonslar gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımızın bu deneme yayınlarından endişe duymamaları önemle rica olunur" denildi. - SAKARYA