Sakarya'da 2 Metre Boyunda Ölü Yunus Balığı Sahile Vurdu
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, kıyıya vuran yaklaşık 2 metre boyundaki ölü yunus balığı vatandaşların dikkatini çekti. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaklaşık 2 metre boyunda ölü yunus balığı sahile vurdu.
Kaynarca ilçesi Karaboğaz Mahallesi sahilinde vatandaşlar, kıyıya vurmuş yunus balığını görünce yanına yaklaştı. Herhangi bir tepki vermeyen balığın öldüğünü fark edince şaşıran vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. - SAKARYA