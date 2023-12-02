Sakarya Büyükşehir Belediyesi 3. Ulusal Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması Sonuçları Açıklandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 3. Ulusal Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması'nda şehrin kültürel ve doğal güzelliklerini yansıtan fotoğraflar ödüllendirildi. Yarışmada birinciye 15 bin TL, ikinciye 12 bin TL ve üçüncüye 9 bin TL ödül verilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Sakarya'yı dünyaya en etkileyici eserlerle tanıtmayı hedeflediği 3. Ulusal Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması'nda şehrin dört bir köşesinde kaydedilen birbirinden eşsiz eserler ortaya çıktı.

Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı 3. Ulusal Sakarya Bir Başka fotoğraf yarışmasında Sakarya'nın kültürel ve tarihi değerleri ile doğal güzelliklerini en etkileyici şekilde anlatan fotoğraflar ödülleri aldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tanıtımını en güçlü şekilde yapmak ve turizm potansiyelini artırmak için farklı etkinlikler düzenliyor. Bunların bir örneği olan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ulusal Sakarya Bir Başka Fotoğraf yarışmasında birbirinden güzel fotoğraflar yarıştı.

Sakarya'nın tarihini, kültürünü ve sanatsal değerlerini anlatan, eşi benzeri olmayan doğal güzelliklerini dünyaya tanıtan fotoğraflar bu yarışmada görücüye çıktı. Yarışmaya 261 fotoğrafçı, toplam 1071 fotoğraf ile başvurdu ve başvurular ise 19 Kasım'da son buldu.

Sakarya'da yaşayan fotoğraf ustalarını bu yönde teşvik ederek eşsiz eserlerin ortaya çıkmasına vesile olan Büyükşehir, kazananların belirlenmesi için alanında uzman bağımsız bir jüri heyetini bir araya getirdi.

Jüri tarafından değerlendirilen fotoğraflardan Nihat Kolunsağ'ın kadrajıyla kaydedilen "Uzunçarşı'da yağmur" temalı fotoğraf birinci, Serkan Özkan'ın çektiği "Ayçiçeği Bisiklet Vadisi" temalı fotoğraf ikinci ve Sezai Özaltın'ın eseri olan "Yaylada vergit çiçeği" temalı fotoğraf ise üçüncü seçildi. Emir Tetik'in "Kırantepe Paraşütler" temalı fotoğrafı, Alaattin Şenol'un "Karasu gün batımı" temalı fotoğrafı ve Volkan Karagülleoğlu'nun ise "Taraklı" temalı fotoğrafı mansiyon ödülü kazandı. Birinciye 15 bin TL, ikinciye 12 bin TL ve üçüncüye ise 9 bin TL ödül verilecek. Mansiyonda seçilen ilk 3 fotoğraf için sanatçılara 5'er bin TL ödül takdim edilecek. Kazananları web sitesinden duyuran Büyükşehir Belediyesi, ayrıca sergileme alan her bir fotoğrafçıya da ödül verileceğini açıkladı. Ödül töreni ve sergi 22 Aralık'ta AKM'de gerçekleştirilecek.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'nden yapılan açıklamada, "Şehrimizin Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasında büyük emeği olan ve turizme önemli bir katma değer sunan kıymetli fotoğraf sanatçılarımıza teşekkür ediyor, kazananları tebrik ediyoruz. Fotoğrafa gönül veren tüm hemşerilerimizi ödül törenimize ve fotoğraflar için hazırlayacağımız sergimize bekliyoruz" denildi. - SAKARYA