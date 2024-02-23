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Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Personeline Moral-Motivasyon Gecesi

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Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı olduğu kuruluşlardaki personele moral-motivasyon gecesi düzenlendi. İl Müdürü Zekeriya Selamet, programda yaptığı konuşmada personelin mutluluğunun önemine vurgu yaptı. Ünlü komedyen Recep Demirkaynak ve ekibi ise sahnede gösteri yaptı.

Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı olduğu tüm kuruluşlardaki personele moral-motivasyon gecesi düzenlendi.

Göreve yaklaşık 2 ay önce atanan Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekeriya Selamet programın başında yaptığı konuşmada, "Biz milletin dertleriyle ahval olmamız gereken bir kurumdayız insanlara, millete faydalı olabilmemiz için önce biz mutlu olmalıyız moral ve motivasyonumuzu yüksek tutmalıyız, devletin gülen yüzü sıcak eli olmalıyız" dedi. Konuşmanın ardından sahneye; ünlü komedyen, mizah sanatçısı Recep Demirkaynak ve ekibi çıktı. Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde canlı müzik ve mizah gösterileriyle düzenlenen programda tüm personel güzel vakit geçirerek, moral depoladı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Demirkaynak Sakarya Yerel Yaşam Güncel Haberler

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