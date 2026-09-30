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Sakarya Adapazarı'nda su basan sokakta SUP ile gezintiye çıkan vatandaş görüntülendi

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Sakarya Adapazarı'nda su basan sokakta SUP ile gezintiye çıkan vatandaş görüntülendi
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Sakarya genelinde iki gündür aralıklarla süren şiddetli yağış, su taşkınlarına ve cadde üzerlerinde su birikintilerine neden oldu. Adapazarı sanayi sitesi mevkiinde yolları su basınca bir vatandaş biriken suda SUP ile gezintiye çıktı, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Sakarya genelinde hayatı olumsuz etkileyen sağanak, Adapazarı'nda ilginç manzaraya sahne oldu. Bir vatandaşın, SUP board ile gezintiye çıktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden şiddetli yağış, bazı bölgelerde su taşkınlarına ve cadde üzerlerinde su birikintilerine sebep oldu. Adapazarı ilçesinde bulunan sanayi sitesi mevkiinde de yağışın ardından yolları su bastı. Yaşanan bu olumsuzluğu eğlenceye çeviren bir vatandaş, sokak üzerinde biriken suların üzerinde SUP ile gezintiye çıktı. Zorlu hava şartları arasında tebessüm ettiren bu ilginç anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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