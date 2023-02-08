Sakartepe rampasında kum yüklü kamyon devrildi

MUĞLA Muğla'nın Sakartepe rampasından iniş yapan kum yüklü kamyon virajı alamayınca yan devrilmesi sonucu ulaşım bir süre durdu.

Yüksel Şahin yönetimindeki 48 E 9460 plakalı kamyon Sakartepe rampasında iniş yaptığı sırada süratli olması nedeniyle virajı alamayarak orta refüjdeki bloklar üzerine devrildi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 ambulans, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula ve Menteşe Grup amirliği itfaiye ekipleri ve polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç sürücüsü kamyonun yan devrilmesi üzerine araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri sürücü Yüksel Şahin'in sıkıştığı yerden kurtararak 12 ambulans ekiplerine teslim etti. Sürücünün durumunun iyi olduğu ve kazada hafif yaralandığı öğrenildi.