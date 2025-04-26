Sakar rampasında freni patlayan kamyon kazasında bir yaralı

MUĞLA - Muğla- Antalya karayolu Sakartepe kaçış rampasında sabah saatlerinde meydana gelen kazada, freni patlayan bir kamyonun neden olduğu kazada bir kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 35 BNL 212 plakalı kamyon iniş esnasında frenleri patladı. Kontrolden çıkan kamyon, önünde seyir halinde olan 20 ABH 484 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yolun sağında bulunan su kanalına sürüklenerek devrildi.

Kazada bir kişi hafif yaralanırken, olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Sakartepe rampasının iniş bölümünde trafik kısa süreliğine durdu. Ekiplerin çalışmaları sonucu yol, tek şerit üzerinden kontrollü olarak trafiğe açıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun tamamen temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.