Şahinbey Belediyesi'nin 6. Kitap Fuarı kapılarını açtı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından 6'ncısı düzenlenen "Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır" temalı Şahinbey Kitap Günleri Fuarı'nın açılışı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımları ile gerçekleşti.

Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen 6. Şahinbey Kitap Günleri açılış programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan düzenlenen kitap fuarının kitapseverler için bir fırsat olduğunu ifade etti. 14-22 Ekim tarihlerinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 'Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır" temasıyla düzenlenen 6. Kitap Günleri Fuarı'nda 118 yayınevi ve 70 seçkin yazar kitap dostları ile buluşacak.

Kitap en önemli hazinedir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan düzenlenen kitap fuarının çok güzel bir atmosferde gerçekleştiğini belirterek, "Kitaplar hayat doludur bilgiyi aradığımızda kitapta bulabiliriz. Çok güzel bir atmosferde çok güzel bir kitap fuarı düzenleniyor. Düzenlenen bu kitap fuarı ile AK Parti Belediyelerinin ne kadar vizyoner sahibi olduğunun göstergesidir. Çocuklarımızı geleceğe hazırlama noktasında kitap en önemli hazinedir. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu böyle bir fuar düzenlediği için canı gönülden kutluyorum" dedi.

"Kitap fuarımız yoğun ilgi görüyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tüm Gazianteplileri kitap fuarına davet ettiğini belirterek, "Altıncısını düzenlediğimiz kitap fuarımız 14-22 Ekim tarihleri arasında 9 gün boyunca devam edecek. Kitap Fuarımızın açılışını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Başkanvekillerimiz Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Milletvekillerimizin katılımları ile gerçekleştirdik. Fuarımıza vatandaşlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımız akın akın gelip yeni çıkan kitaplarla buluşuyorlar. Aynı zamanda bu güzel kitapların yazarlarını davet ettik. Düzenlediğimiz kitap fuarına 118 yayınevi 70 yazar katılıyor. Yazarlarımız her gün konuklarla buluşup kitaplarını imzalıyor. Böylelikle okurlarımız kitap yazarları ile tanışma, onlara soru sorma ve yakından görme imkanı buluyorlar. Bunun yanı sıra fuarımızda çocuklarımızın kabiliyetlerinin gelişmesi için çocuk atölyeleri kurduk. Oralara da çocuklarımız yoğun ilgi gösteriyor. Tüm vatandaşlarımızı aile boyu 22 Ekim tarihine kadar açık kalacak olan fuarımıza davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Kitap fuarında istediğimiz kitapları bulabiliyoruz"

Şahinbey Belediyesi'nin 6. Kitap fuarına katılan vatandaşlar düzenlenen fuardan memnun olduklarını belirterek, "Şahinbey Belediyemizin tüm çalışmalarından memnunuz. Kitap fuarının da altıncısı düzenleniyor. Daha önceki fuarlara da geldik. Burada sevdiğimiz yazarlarla bir araya geliyoruz. Sevdiğimiz kitapları hem kendimize hem de çocuklarımıza alabiliyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

6. Kitap Günleri Fuarı açılış programına Bakan Vedat Işıkhan'ın yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekilleri Abdulhamit Gül ve Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Bünyamin Bozgeyik, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, işbirliği yapan kurumlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.