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Şahin Sevinç, Gemlik'te soğuk havaya rağmen Türk bayrağıyla denize girdi

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Şahin Sevinç, Gemlik'te soğuk havaya rağmen Türk bayrağıyla denize girdi Haber Videosunu İzle
Şahin Sevinç, Gemlik'te soğuk havaya rağmen Türk bayrağıyla denize girdi
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Gemlik'in Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan Şahin Sevinç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı soğuk ve yağışlı havaya rağmen Türk bayrağıyla denize girerek kutladı. Sevinç'in bayrağını dalgalandırdığı o anlar çevredekilerin dikkatini çekti ve 29 Ekim kutlamalarına farklı bir renk kattı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, soğuk ve yağışlı havaya rağmen denizde yaşandı. Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan Şahin Sevinç, eline aldığı Türk bayrağıyla denize girerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla renkli görüntüler ortaya çıktı. Şahin Sevinç, soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeden eline aldığı Türk bayrağıyla denize girdi.

Hava sıcaklığının düşük olduğu günde denize giren Sevinç, Türk bayrağını dalgalandırarak Cumhuriyet Bayramı coşkusunu denize taşıdı. Çevrede bulunanların dikkatini çeken o anlar, 29 Ekim kutlamalarına farklı bir renk kattı.

Şahin Sevinç, Türk bayrağıyla gerçekleştirdiği bu anlamlı hareketle Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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