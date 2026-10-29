Şahin Sevinç, Gemlik'te soğuk havaya rağmen Türk bayrağıyla denize girdi

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, soğuk ve yağışlı havaya rağmen denizde yaşandı. Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan Şahin Sevinç, eline aldığı Türk bayrağıyla denize girerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla renkli görüntüler ortaya çıktı. Şahin Sevinç, soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeden eline aldığı Türk bayrağıyla denize girdi.

Hava sıcaklığının düşük olduğu günde denize giren Sevinç, Türk bayrağını dalgalandırarak Cumhuriyet Bayramı coşkusunu denize taşıdı. Çevrede bulunanların dikkatini çeken o anlar, 29 Ekim kutlamalarına farklı bir renk kattı.

Şahin Sevinç, Türk bayrağıyla gerçekleştirdiği bu anlamlı hareketle Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı