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Sahibini depremde kaybeden köpeğin görüntüleri izleyenleri şaşırttı

Yerel Haberler

Sahibini depremde kaybeden köpeğin görüntüleri izleyenleri şaşırttı

Asrın en büyük doğal felaketi depremde sahibini kaybeden bir köpek yiyip içmekten kesildi.

Asrın en büyük doğal felaketi depremde sahibini kaybeden bir köpek yiyip içmekten kesildi. Ailenin diğer fertlerini ve kendisini kurtaran ekiplere adeta sarılıp gözyaşı döken Beti adlı köpeğin görüntüleri ise izleyenlerin yüreklerini dağlıyor.

Depremin yıkıcı etkisinin en fazla hissedildiği Hatay Antakya'da onlarca kişiyi enkazdan sağ olarak kurtaran Beşir Arama Kurtarma ekiplerinin kurtardığı bir köpek, depremden sonra yiyip içmekten kesildi. Hatay Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yıkılan Gökçen Apartmanı'ndan Özel Ailesi'nin 2 ferdi ile Beti adını verdikleri köpekleri Beşir Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Ancak Beti'nin sahibi olan 9 yaşındaki Beren ise hayatını kaybetti. Enkazdan çıkarıldıktan sonra sahibi Beren'in hayatını kaybettiğini anlayan Beti Adlı köpek, aileyi kurtaran ekiplerden bir an olsun ayrılmadı. Üzüntüsü her haline yansıyan ve yiyip içmekten kesilen köpeğin kameralara yansıyan görüntüleri yürekleri dağladı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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