Sağlıkçılar pandeminin yorgunluğunu Oğuzhan Koç konseriyle attı - Haberler

Gaziantep'te Sağlık-Sen'in sağlık çalışanlarına özel düzenlediği bahar şenliğinde ünlü sanatçı Oğuzhan Koç şarkılarıyla coşturdu.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Gaziantep Şubesi, sağlıkçılar için festival tadında bahar şenliği düzenledi. Sağlıkçılar ile ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği şenliğe yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Festival Park'ta düzenlenen şenlikte bir araya gelen sağlıkçı çalışanları, aileleri ve çocuklarıyla birlikte doyasıya eğlenerek korona virüs salgınına karşı verilen mücadelenin verdiği yorgunluğu attı.

Yöresel lezzetlerin ikram edildiği, çocuk oyun alanlarının kurulduğu şenlikte coşku Oğuzhan Koç konseriyle doruğa ulaştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan ünlü sanatçı Koç, Gazianteplilere müzik ziyafeti verdi. Sağlıkçılara unutulmaz bir gece yaşatan Koç, enerjik sahne performansıyla şarkılarını seslendirdi.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı canıyla kanıyla mücadele eden sağlık çalışanlarının bu süreçte çok yorulduğunu ifade eden Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, yaklaşık 3 yıldır kapalı alandan çıkmayan ve sıkılan sağlıkçılar için Türkiye'de hiçbir sendikanın yapmadığı bir organizasyonu düzenlediklerini ifade etti.

"Sağlıkçılara moral ve motivasyon vermeye çalışacağız"

Sadece kendi üyelerine özel değil, Gaziantep'teki tüm sağlık çalışanlarını aileleriyle birlikte şenliğe davet ettiklerini belirten Arayıcı, "Festival Park'ta gün boyu zaman geçirdiler. Oğuzhan Koç konseriyle de bir nebzede olsa onların streslerini azaltıp moral ve motivasyon vermeye çalışacağız. Beklediğimizden çok yoğun bir katılım oldu. Hasta memnuniyeti istiyorsak önce sağlık çalışanlarını memnun etmeliyiz. Sağlık-Sen olarak sağlıkçıların memnuniyetini son derece önemsiyoruz. Pandemide arkadaşlarımız çocuklarını ihmal ettiler. Biz bugün sağlıkçıları aileleriyle bir araya getirdik" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Oğuzhan Koç, zaman zaman seyircilerle de düet yaptı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel