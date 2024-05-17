Sağlık ve Tasarruf İçin Araç Klimalarına Yılda 2 Kez Bakım Yapılmalı

Sağlık ve tasarruf için araç klimalarına yılda 2 kez bakım yapılması gerektiğini dile getiren oto klima uzmanları, aynı zamanda ortalama bin 500 liradan kaçılması sonucu klima kompresörünün bozulması halinde 15 bin liralık masrafın da çıkabileceğini ifade etti.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sürücülerin aklına ilk gelen klima oluyor. Tatile veya uzun yola çıkacak sürücüler, bu çerçevede sanayi sitesinin ve servislerin yolunu tutuyor. Bu çerçevede bir yoğunluk oluşurken ustalar taleplere yetişebilmek için mesai harcıyor. Klima bakımının sağlık ve tasarruf olarak önemine değinen ustalar, klima filtrelerinin temizlenmediği taktirdi bakteri yayabileceğini ve yakıtın artacağını söyledi. Yılda 2 kez bakım yapılmasını gerektiğini dile getiren ustalar, aksi taktirde klima kompresörünün arızalanabileceği ve böylelikle sürücülerin ortalama bin 500 lira vermesi yerine 15 bin lira verebileceği ifade etti.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte müşteri sayısının arttığını belirten oto servis ustası Muhammet Şerif Çalışkan, " Yılda 2 defa klima bakımı yapılıyor. Gerek sağlık gerekse aracın performansı için yılda 2 defa bakım tavsiye ediyoruz. Bakımlar yapılmazsa yüksek miktarda masraflarda meydana gelebilir. Klima kompresörü bozulabilir. Bunun yanı sıra sağlığa zararlıdır. Daha fazla yakıt tüketimi olur. Klima kompresörünün arızalanmasına neden olur. Buda maliyet olarak bayağı yüksek. Araca göre bakımlar 500 ile bin 500 arası değişiyor. Bin 500 liradan kaçarsak yarın karşıma daha büyük sorunlar çıkar. Minimum 5 bin en yüksek 15 bin liraya kadar masraflar meydana gelebilir. Bu da hem sağlınız hem de cebiniz için zamanında yapılması gerekiyor" dedi.

Servis Müdürü Büşra Karakaş ise "Yaz aylarının gelmesiyle birlikte klima bakımlarının yapılmasını öngörmekteyiz. Klima içerisinde mevcut olan toz filtreleri, zamanında temizlenmediği taktirdi aracın performansını ve kullanıcının konforunu etkiler. Aynı zamanda araca kötü koku ve bakteri yatacaktır. Sağlık için yılda 2 kez klimanın iç ve dış bakımı yapılmalıdır" diye konuştu. - ELAZIĞ