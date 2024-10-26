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Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bandırma'da Yapıldı

Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bandırma'da Yapıldı
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Sağlık Hizmetlerinde Akılcı Kullanım: Yönetsel Perspektif' temalı kongre, önemli akademisyenlerin katılımıyla başladı. Rektör Prof. Dr. İsmail Boz'un açılış konuşmasının ardından ilk sunum Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı tarafından yapıldı.

Her yıl farklı bir şehir ve farklı bir üniversite ev sahipliğinde düzenlenen " Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi" bu yıl Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen " Sağlık Hizmetlerinde Akılcı Kullanım: Yönetsel Perspektif" temalı 7. Uluslararası ve 17. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda yoğun katılımla başladı. Açılışta Rektör Prof. Dr. İsmail Boz ve birçok önemli isim hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Üniversite tanıtım filmi izlendi. Kongre Başkanı Doç. Dr. Gökhan Aba, açılış konuşmasında sağlık hizmetlerinin sınırlı kaynaklarla en verimli şekilde sunulması gerektiğini vurguladı. Ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Eseceli, kongrenin sağlık sektörü için taşıdığı önemi dile getirdi. Rektör Prof. Dr. İsmail Boz ise üniversitenin akademik ve sağlık hizmetlerini bir arada yürütmesinin getirdiği sorumlulukları anlattı.

Açılış konuşmalarının ardından, Bandırma Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Erkan Solmaz koordinatörlüğünde Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından verilen mini konser sonrası topluluğa teşekkür belgeleri dağıtıldı.

Kongrenin ilk sunumu, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı tarafından "Sağlık Hizmetlerinin Akılcı Kullanımı" başlığı altında yapıldı. Sunum sonrasında kendisine teşekkür belgeleri ve hediyeler takdim edildi.

İkinci bölümde "Sağlık Hizmetlerinde Akılcı Kullanım" konulu panel düzenlendi.

Panele; Onyedi Eylül Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümlerinin davetlisi olarak katılan İngiltere'deki University of East Anglia ve İngiliz Sağlık Bakanlığı destekli NICHE Araştırma Enstitüsü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Pınar Güven Uslu, "Entegre Sağlık ve Bakım Sistemleri" konusunda konuşma yaptı.

Ayvalık'ın İngiltere'deki gururu olan Prof. Dr. Uslu; sağlık sistemlerinde değişiklik yönetimi, finansman teknikleri, bölgesel yönetim ve işletme modellerinin yanı sıra sağlık iş gücü ve performans kontrollerinin birbirine uyumlu hale getirilmesi için yapılması gereken değişikliklere dikkat çekti. İngiltere'deki sağlık sistemi başta olmak üzere, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya sağlık sistemlerinden örnekler veren Prof. Dr. Pınar Uslu yaptığı sunumla, panele katılan akademisyenlerin takdirini kazandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hastane Rektör Sağlık Eğitim Yerel Eylül

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