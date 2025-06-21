Sağlık Sorunları Nedeniyle Evde Eğitim Alan Öğrenci Mezun Oldu

Sağlık Sorunları Nedeniyle Evde Eğitim Alan Öğrenci Mezun Oldu
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Çorum'da, sağlık sorunları nedeniyle evde eğitim alan Ceylin Taşkıran, ortaokuldan mezun olarak büyük bir başarıya imza attı. İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, evde eğitim hizmetinin önemine vurgu yaptı.

Çorum'da sağlık sorunları sebebiyle eğitimini evde sürdüren ortaokul öğrencisi başarıyla mezun oldu.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle sağlık sorunları yaşayan öğrencileri evlerinde eğitimle buluşturmaya devam ediyor. Bu öğrencilerden biri olan Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Ceylin Taşkıran, evde eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak ortaokuldan mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" doğrultusunda her öğrencinin eğitime erişimini sağlamanın en temel görevleri olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, "Sağlık problemleri nedeniyle örgün eğitime devam edemeyen özel çocuklarımızın eğitimden mahrum kalmamaları için evde eğitim hizmeti sunuyoruz. Bu kapsamda ilimizde 21 öğrencimiz evde eğitim hizmeti alıyor ve 64 öğretmenimiz bu süreçte özveriyle görev yapıyor" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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