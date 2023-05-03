Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan: 'Enflasyona bağlı kayıplar giderilmelidir'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı tüketici enflasyon verilerini değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, düşen alım gücünün gözden kaçırılmaması gerektiğini belirterek, "Enflasyona bağlı kayıplar giderilmelidir" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, TÜİK'in açıkladığı nisan ayı tüketici enflasyonu verilerini değerlendirdi. Verilere göre 2023 Nisan ayı enflasyon oranının yüzde 2,39 olduğunu kaydeden Doğan, bu oranla birlikte 4 aylık enflasyonun yüzde 15,21, enflasyon farkının ise yüzde 6,68 olarak gerçekleştiğine dikkat çekti. Sabit gelirliler için yıllık enflasyonun düşüşe geçmesinin önemli olduğunu dile getiren Doğan, "Bunun kadar önemli olan bir diğer husus da aylık enflasyon ve sahada oluşan gerçek enflasyonun düşmesidir. Ceplerimize yansıyan enflasyon ile resmi enflasyon oranı arasında çelişki olmamalı, düşen alım gücü gözden kaçırılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"Çalışanlarımızı ezdiremeyecek düzenlemeler bekliyoruz"

Türkiye'nin ve devletin gücünü, büyüklüğünü ve emeğe verdiği değeri iyi bildiklerini kaydeden Doğan, "Enflasyon rakamlarını gündemimizden çıkaracak, piyasadaki enflasyon ile gerçek enflasyon karşılaştırmasına girmeyecek, çalışanlarımızı ezdiremeyecek düzenlemeler bekliyoruz. Enflasyona bağlı kayıplar giderilmelidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA