Sağlık Ocağında Skandal: Tıbbi Malzemeler Çöpe Atıldı

Sağlık Ocağında Skandal: Tıbbi Malzemeler Çöpe Atıldı
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Kahramanmaraş'ta bir sağlık ocağı önünde çekilen görüntülerde tıbbi ürünlerin çöpe atıldığı görüldü. Olay, bölgedeki sağlık hizmetlerine tepki gösteren bir kadının şikayetleriyle gündeme geldi. İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Sümer Mahallesi'nde bulunan bir sağlık ocağı önünde çekilen görüntüler tepkilere neden oldu.

Kahramanmaraş'ta kaydedilen görüntülerde, kutu içerisinde eldivenler, maskeler, ilk yardım malzemeleri ve acil durum çağrı butonları gibi çeşitli tıbbi ürünlerin çöpe atıldığı görüldü. Çöp kutusu içi ve çevresindeki atık malzemelere tepki gösteren kadın, "Geçen sefer sağlık ocağına geldik, bir tane maske vermediler. Yardıma ihtiyacı olan insanların hiçbirine dağıtmıyorlar, hepsini çöpe atıyorlar" dedi.

Görüntüler sonrası İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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