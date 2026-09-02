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Düzce İl Sağlık Müdürü'nden Rektör Sözbir'e Tebrik Ziyareti

Düzce İl Sağlık Müdürü'nden Rektör Sözbir'e Tebrik Ziyareti
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Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Nedim Sözbir'i makamında ziyaret ederek tebrik etti. Yılmaz, yeni görev döneminde başarılar dilerken, Rektör Sözbir de teşekkür ederek sağlık alanındaki çalışmalarda başarı temennisinde bulundu.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Nedim Sözbir'i makamında tebrik etti.

Gerçekleşen görüşmede Dr. Yasin Yılmaz, Prof. Dr. Nedim Sözbir'i yeniden rektörlük görevine atanması dolayısıyla kutlayarak yeni görev döneminde başarı dileklerini iletti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'a nazik tebrikleri ve iyi dilekleri için teşekkür ederek sağlık alanında yürütülen çalışmalarda başarı temennisinde bulundu.

Görüşme, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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