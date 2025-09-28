Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Kınandı

Yurt Sendikaları Konfederasyonu (Yurt-Sen) İl Temsilcisi Recep Çirik, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Harun Bayram'ın uğradığı saldırıyı kınadı.

Yurt Sendikaları Konfederasyonu (Yurt-Sen) İl Temsilcisi Recep Çirik, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının güvenli bir ortamda hizmet vermesinin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Görev başındaki bir hekimin hasta tarafından yumruklu saldırıya uğramasının büyük üzüntü yarattığını dile getiren Çirik,"Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Harun Bayram'a yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımız, insan hayatı için gece gündüz demeden çaba sarf ederken bu tür olaylarla karşılaşmaları vicdanları derinden yaralamaktadır. Sağlık hizmeti kutsal bir görevdir. Bu görevi ifa eden çalışanlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelmelidir. Şiddet, asla kabul edilemeyecek bir yöntemdir. Bu saldırı, bir hekim üzerinden tüm sağlık camiasına ve toplumun sağlığına yapılmıştır. Bir an önce sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik daha etkili tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Sendika olarak konunun takipçisi olacağız."ifadelerini kullandı.

Çirik, saldırıya uğrayan Dr. Bayram'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum." dedi. - AĞRI