Sağlık çalışanları Erzurum'da İsrail saldırılarını protesto etti

Sağlık çalışanları, Erzurum'da kar yağışı altında İsrail'in saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerinin 19. haftasında bir araya geldi.

Her hafta olduğu gibi Lala Mustafa Paşa Camisi önünde toplanan sağlıkçılar, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine yazıların yer aldığı pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Burada yürüyüşçüler adına konuşan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi Kübra Kayaalp Göğebakan, sağlıkçılar olarak her hafta gerçekleştirdikleri protestonun devamlılığı konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Hangi dine, ırka ve siyasi görüşe sahip olursak olalım, insan olmanın gereğini yaparak soykırımın karşısında yerimizi alalım. İman sahipleri olarak dua ile silahlanmalıyız. Peygamber efendimiz de duanın müminin silahı olduğunu söylüyor. Yıllardır kutsal topraklarımızla hemhal olmayışımızın 75 yıldır Filistinlilerin yaşadıklarını görmezden gelişimizin cezasını çektiğimiz son 169 günde anladık ki Kudüs bizim dua ve hayallerimizde değilmiş. Filistin için yeterince dertlenmemişiz. Aynı pişmanlığı zulüm altındaki diğer Müslümanlar için yaşamamamız adına onlara da dua etmeliyiz. Adını sayamadığım birçok coğrafyadaki masum ve mazlum Müslümanları unutmamalıyız." - ERZURUM