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Sağlık Bakanlığı'ndan Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi Başlatıldı

Sağlık Bakanlığı'ndan Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi Başlatıldı
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Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla 81 ilde 'Sağlıklı Hayat Akademisi' projesini başlattı. Proje kapsamındaki eğitimler, kronik hastalıklardan korunma ve akılcı ilaç kullanımı konularında bilgi verecek.

Sağlık Bakanlığı'nın toplumda sağlık okuryazarlığını artırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) Projesi, 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirildi. Projenin ilk eğitimi, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun sunumu ile gerçekleşti.

Erzurum'daki açılış ise İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir tarafından Şükrüpaşa Sağlıklı Hayat Merkezi'nde yapıldı. Eğitimler, kent genelindeki Yıldızkent, Solakzade, Ceylanoğlu, Şükrüpaşa ve Aziziye Sağlıklı Hayat Merkezlerinde de ücretsiz olarak başlatıldı.

Proje kapsamında vatandaşlara, kronik hastalıklardan korunma, kanser taramaları, akılcı ilaç kullanımı gibi konularda eğitimler verilerek danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunulacak. Eğitimleri tamamlayan katılımcılara ise katılım belgesi verilecek.

SAHA Projesi, toplumun sağlık bilincini güçlendirmeyi ve sağlıklı yaşam kültürünü toplumun tüm kesimlerine yaymayı hedefliyor. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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