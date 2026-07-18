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Bakan Memişoğlu Çine Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

Bakan Memişoğlu Çine Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Aydın programı kapsamında Çine Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastane yönetiminden sağlık hizmetleri ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan, hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Memişoğlu'na ziyarette Aydın Valisi ve AK Parti milletvekilleri eşlik etti.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Aydın programı kapsamında Çine Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek hastanede sunulan sağlık hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na ziyaret sırasında Aydın Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Aydın milletvekilleri ve beraberindeki protokol üyeleri eşlik etti. Hastane yönetiminden yürütülen sağlık hizmetleri, mevcut çalışmalar ve hastanenin işleyişi hakkında bilgi alan Bakan Memişoğlu, çeşitli servislerde tedavi gören hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastanede görev yapan doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Bakan Memişoğlu, fedakar çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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