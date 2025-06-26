Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Mezuniyet Töreninde Horon Oynadı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Mezuniyet Töreninde Horon Oynadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da düzenlenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı. Törende, mezun olan öğrencilerle birlikte horon oynayarak onlara destek verdi. Bakan Memişoğlu'nun katılımı, etkinliğe renk kattı ve mezunlar için unutulmaz bir anı oluşturdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, mezun olan öğrencilerle horon oynadı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) mezuniyet törenine katıldı. Bakan Memişoğlu, törende öğrencilerle birlikte horon oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali: Başka illerde de durum felaket
Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz! Çantayla önlem aldı

Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz
Korku filmini andıran görüntü! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı

Korku filmi değil gerçek! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış

Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık

Hamaney'den Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.