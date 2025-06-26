Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Mezuniyet Töreninde Horon Oynadı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da düzenlenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı. Törende, mezun olan öğrencilerle birlikte horon oynayarak onlara destek verdi. Bakan Memişoğlu'nun katılımı, etkinliğe renk kattı ve mezunlar için unutulmaz bir anı oluşturdu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, mezun olan öğrencilerle horon oynadı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) mezuniyet törenine katıldı. Bakan Memişoğlu, törende öğrencilerle birlikte horon oynadı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel