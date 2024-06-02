Sağlık Bakanı Koca, Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili açıklama yaptı.

Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca paylaşımında, "Bu sabah İstanbul Küçükçekmece'de bir binada meydana gelen göçükte saat 09.35 itibariyle 7 yaralı olduğunu tespit ettik. 5 yaralı hastaneye nakledildi, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirttiler. Olay yerine 15 ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirilmiştir. Olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL