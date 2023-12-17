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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Depremlerde her ihtiyaca yetişemedim, vatandaşlardan helallik istiyorum'

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin olarak vatandaşlardan helallik istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Elbette, her ihtiyaca yetişemediğim, her sorumluluğa yetemediğim zamanlar da oldu. Bunlar için sizlerin huzurunda vatandaşlarımızdan helallik isterim" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Sağlık Bakanlığının 2024 Yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Bakan Koca Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleriyle ilgili yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"6 Şubat sabahı ülkemiz hiç görülmemiş bir felaketle karşı karşıyaydı. Halen acılarımız taze. Yıllar boyu sürecek bir yas içindeyiz. Bu büyüklük ve yaygınlıktaki depremler, olabilecek en büyük yıkımların saniyeler içine sıkıştığı olaylardır. Maddi hasar telafi edilebilir, hayatta kalanların ruhlarındaki hasar on yıllar boyunca sürer. Bir kez daha; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Hatay halkına, tüm ülke insanına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. 10 ilimizde yıkımlara, çok büyük can kayıplarına yol açan, birbirini izleyen iki büyük depremde milletçe kardeşlerimizin imdadına koştuk. Eşi görülmemiş bir dayanışma sergiledik. Devletimiz bütün imkanlarıyla yaraları sarmaya çalıştı. Bu çaba devam ediyor. Milletimiz, devletinin yanında dağ gibi durdu. Bu süreçte eksiklerimiz, noksanlarımız olmadı mı? İster istemez oldu. Daha iyisi yapılamaz mıydı? Daha iyisini de yapabilirdik. Fakat şu unutulmamalı. Felaketlerin eli ayağı bağlayıcı tarafları vardır. İmkanlarınız size yetmeyebileceği gibi, o şok içinde mevcut imkanları en rasyonel şekilde kullanamayabilirsiniz. Değerli Milletvekilleri, şu sözüm yüreğinizde yankısını bulsun isterim. Sağlık Bakanı olarak, elimden gelen ne varsa, kaybedilen canların, yıkılmış şehirlerin acısını içime gömerek, gece gündüz demeden yapmaya çalıştım. Elbette, her ihtiyaca yetişemediğim, her sorumluluğa yetemediğim zamanlar da oldu. Bunlar için sizlerin huzurunda vatandaşlarımızdan helallik isterim." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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