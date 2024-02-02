Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Alev Alatlı'nın vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Alev Alatlı için, "Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Alev Alatlı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Alatlı için taziye mesajı yayımladı. Bakan Koca paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Alev Hanımı kaybettik. Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, 'Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz' demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun." - ANKARA