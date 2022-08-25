Sağanak yağış mağdurlarına Kızılay'dan yardım eliBURSA Bursa'nın Yenişehir ilçesinde sağanak yağışlar sebebiyle mağdur olan vatandaşların yardımına Kızılay ve Belediye ekipleri koştu.

Sağanak yağış mağdurlarına Kızılay'dan yardım eli

BURSA Bursa'nın Yenişehir ilçesinde sağanak yağışlar sebebiyle mağdur olan vatandaşların yardımına Kızılay ve Belediye ekipleri koştu.

Bursa'da dün akşam etkili olan sağanak yağış sonrası, Yenişehir ilçesinde mevsimlik işçilerin bulunduğu çadırları su bastı. Gece harekete geçen yetkililer, 270 mevsimlik işçi ve 30 çocuğu güvenli bir depoya götürdü. Çadırların bulunduğu bölgeye gelen Kızılay ve Bursa Büşükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların yardımına yetişti. Bölgedeki vatandaşlara Kızılay tarafından sıcak yemek ikram edilirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yollarda gereken çalışmayı yaptı.

AFAD, Kızılay, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalara için vatandaşlar teşekkür etti.