Safranbolulu Öğrenci Sümeyye Nur Eroğlu, 'Genç Ressamların Gözüyle Türk Dünyası' Yarışmasında Birinci Oldu

Safranbolu Borsa İstanbul Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Sümeyye Nur Eroğlu, "Genç Ressamların Gözüyle Türk Dünyası" konulu resim yarışmasında birinci oldu.

TÜRKSOY Daimi Konseyi kararları doğrultusunda ilan edilen "Anev 2024 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ve Türk Dünyası'nın önemli şahsiyetlerinden Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıl dönümüne ithafen "Düşünür ve Şair Mahtumkulu Firaki" konulu kompozisyon yarışması ve "Genç Ressamların Gözüyle Türk Dünyası" resim yarışması düzenlendi.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan'daki ortaöğretim öğrencileri arasında düzenlenen yarışmalara Safranbolu Borsa İstanbul Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Sümeyye Nur Eroğlu da katıldı.

Eroğlu, "Genç Ressamların Gözüyle Türk Dünyası" konulu resim yarışmasında birinci oldu.

Türk Dünyası Kültür Başkenti Anev'de düzenlenen etkinlikle Eroğlu ödülünü aldı. - KARABÜK