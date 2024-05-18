Üye Girişi
Haberler

Safranbolu'da şeker komasına giren yolcu halk otobüsüyle hastaneye götürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde halk otobüsünde şeker komasına giren yolcunun şoför tarafından hastaneye ulaştırılması araç içi güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Otobüs şoförü Selim Şirin, yolcunun rahatsızlandığını görünce güvenli bir şekilde aracını yolun kenarına park ettiğini belirtti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde halk otobüsünde şeker komasına giren yolcunun şoför tarafından hastaneye ulaştırılması araç içi güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Safranbolu ilçesinde arkadaşları ile halk otobüsüne binen Ayşegül isimli genç kız aniden rahatsızlandı. Seslerin geldiğini duyan şoför aracını yolun kenarına çekerken, şeker komasına girdiği öğrenilen genç kıza ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Daha sonra inisiyatif alan otobüsün şoförü, yolcuları indirip, güzergah dışına çıkarak genç kızı hastaneye götürdü. Sağlık görevlilerine teslim edilen yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otobüste yaşananlar araç içi güvenlik kamerasına yansıdı.

Gazetecilere konuşan otobüs şoförü Selim Şirin, yolcunun rahatsızlandığını görünce güvenli bir şekilde aracını yolun kenarına park ettiğini belirtti.

Genç kızın hava alabilmesi için otobüsteki yolcuları indirdiklerini ifade eden Şirin, "Hastayı en yakın Safranbolu Devlet Hastanesine ulaştırmaya çalıştık ve ulaştırdık. Yanındaki arkadaşları şeker komasına girdiğini söyledi. Daha önce de olmuş. Zaten hastanenin önüne geldiğimizde bilinci yerine gelmişti. Teşekkür ederek araçtan indiler" dedi.

Şirin, yaptığının insanlık görevi olduğunu söyledi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Safranbolu Karabük Selim Olay Ulaşım Güvenlik Yerel Yaşam Güncel Haberler

Servisleri kaldırılan kamu çalışanlarına destek verilecek

Servisleri kaldırılan kamu çalışanlarına destek verilecek

 Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu

Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu

 KYK yurtları emeklilere açılıyor! 1 ay boyunca bedava olacak

KYK yurtları emeklilere açılıyor! 1 ay boyunca bedava olacak

 Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı

Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title