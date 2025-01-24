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Safranbolu'da Kent Tarihi ve Eğitim Müzesi Tasarımı İçin İş Birliği

Safranbolu'da Kent Tarihi ve Eğitim Müzesi Tasarımı İçin İş Birliği
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Karabük Üniversitesi Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi akademisyenleri, Kalealtı İlkokulunun Kent Tarihi ve Eğitim Müzesi'ne dönüştürülmesi projesinin iç mekan tasarımında aktif rol alıyor. Proje, bölgenin tarihi ve kültürel mirasını korumaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi akademisyenleri, "Kent Tarihi ve Eğitim Müzesi"ne dönüştürülen Kalealtı İlkokulunun iç mekan tasarım çalışmalarına katkı sağlıyor.

Safranbolu ilçesinde bulunan Kalealtı İlkokulu, Karabük Valiliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kent Tarihi ve Eğitim Müzesi olarak yeniden düzenleniyor. Karabük Üniversitesi Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi akademisyenleri, müzenin tasarım sürecinde aktif rol alarak projeye rehberlik ve mimari destek sağlıyor.

Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çelikyay, "Mimar hocalarımız ve öğretim elemanlarımızdan oluşan bir ekip kurduk. Tasarım ekibi olarak, müzenin tefrişini, kent tarihi ve eğitim temalı olarak düzenlemek için tasarım çalışmalarımızı yapıyoruz. Valilik nezdinde bu konuda düzenli toplantılar yapılıyor." dedi.

Projenin, kentin tarihi dokusunu ve kültürel mirasını korumak adına önemli bir adım olduğunu vurgulayan Çelikyay, bu tür çalışmalarla kentsel tasarım ve mimarlık alanında bölgeye katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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