Haberler

Berberin tavsiyesine uydu, arı sokmasından beter hale geldi

Berberin tavsiyesine uydu, arı sokmasından beter hale geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da gittiği berberin tavsiyesi üzerine internetten saç siyahlaştırıcı şampuan satın alan Murat Gözde'nin kafasında yaralar çıktı, gözleri şişti. Firma hakkında şikayetçi olan şahıs, "Gözlerimi kaybedeceğim diye çok korktum. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım" dedi.

Adana'da yaşayan Murat Gözde (48), berber tavsiyesi üzerine internetten satın aldığı saç siyahlaştırıcı şampuanı kullandıktan sonra yüz ve gözünde şişlikler oluşup kafasında yara çıktı. Gözde, şampuanı üreten firmadan şikayetçi oldu.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'nde oturan Murat Gözde (48), geçtiğimiz hafta saçlarındaki beyazlık nedeniyle berberinin tavsiyesi üzerine internetten saç siyahlaştırıcı şampuan satın aldı. Şampuanı kullanım kılavuzundaki gibi önce dirseğine sürdüğünü ileri süren Gözde, 48 saat sonra herhangi bir reaksiyon etki olmaması üzerine saçını yıkadı.

GÖZLERİ ŞİŞTİ, KAFASINDA YARALAR ÇIKTI

Ürünü kullandıktan kısa süre sonra Gözde'nin yüzünde alerjik reaksiyon oluştu. Gözü şişip, kafasında yaralar çıkan ve enfekte olan Gözde, sağlık ocağına gitti. Doktor tavsiyesi üzerine Murat Gözde, yatıştırıcı kremler kullanmaya başladı. 3 gün geçmesine rağmen yüzündeki şişlik ve yaralar geçmeyen Murat Gözde, karakola gidip firma hakkında da şikayetçi oldu.

Berberin tavsiyesine uydu, arı sokmasından beter hale geldi

"GÖZLERİMİ KAYBEDECEĞİM DİYE ÇOK KORKTUM"

Yaşadıklarını anlatan Murat Gözde, "Berberin tavsiyesi üzerine bu ürünü aldım. Önce dirseğime sürdüm 48 saat sonra komple saçıma uyguladım. Sonra yüzüm, gözüm şişti. Kafamda yaralar çıktı. Durumum çok kötü. Gözlerimi kaybedeceğim diye çok korktum. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım" dedi.

Saçlarındaki beyazlarında siyahlaşmadığını belirten Gözde, "İnternetten şampuanı 301 liraya aldım. Bu tarz ürünler çok kolay ulaşılmamalı, satışına bir düzenleme getirilmeli" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için ÖTV oranı yüzde 8 oldu

Erdoğan'ın imzasıyla vicdanları yaralayan adaletsizlik son buldu
Komşusu şikayet eden yandı! Tek ihbar yetiyor, cezası 300 bin liraya kadar çıkıyor

Komşusu şikayet eden yandı! Cezası 300 bin liraya kadar çıkıyor
Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı: Bahri'den hamileyim

Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı
Görüntü Irak'tan değil Paris'ten! Barzani 'Kürtler için tarihi bir gün' dedi, Şivan Perwer coştu

Barzani "Kürtler için tarihi bir gün" dedi, Şivan Perwer coştu
Anlaşma tamamlandı! Cengiz Ünder Beşiktaşlı oluyor

Ezeli rakibe hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç ikna oldu! İşte yeni hocanın açıklanacağı tarih

Ali Koç ikna oldu! İşte yeni hocanın açıklanacağı tarih
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.