Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 144 Araçlık Ek Otopark Hizmete Açıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 144 Araçlık Ek Otopark Hizmete Açıldı
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, artan yolcu trafiğine cevap vermek amacıyla 'Holistik Otopark Projesi'nin Faz-1 ve Faz-2 etaplarında toplam 144 araçlık ek otopark alanını hizmete açtı. Proje, yolculara daha geniş ve konforlu bir park alanı sunmayı amaçlıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, yoğun talebi karşılamaya yönelik iyileştirme çalışmaları kapsamında 'Holistik Otopark Projesi'nin Faz-1 ve Faz-2 etaplarında toplam 144 araçlık ek otopark alanını bugün hizmete açtı.

İstanbul'un hava bağlantısında önemli kapılarından biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı, artan yolcu trafiği ve yüksek büyüme hızına paralel, mevcut otopark kapasitesine ek olarak geliştirilen yeni bir otopark alanını hizmete açtı. Terminal genelinde mevcut yolcu trafiğini etkilemeden planlı şekilde sürdürülen optimizasyon çalışmaları kapsamında 7 fazlı olarak planlanan 'Holistik Otopark Projesi'nin 144 araçlık Faz-1 ve Faz-2 kısımları, çevre ve altyapı düzenlemeleri tamamlanarak 30 Haziran 2025 itibarıyla kullanıma açıldı. Açık ve kapalı otopark alanlarından bağımsız bir giriş çıkışa sahip olan yeni otoparkta, 12 araçlık alan da engelli sürücülerin kullanımına tahsis edildi.

İstanbul ve çevresi için ulaşımda ideal bir transfer noktası haline gelen "Şehrin Havalimanı" Sabiha Gökçen'de yaklaşık 7 milyon avro yatırımla yapımına başlanan otopark genişleme projesi, misafirlere daha geniş ve konforlu bir otopark kullanım alanı sunarak yolcuların seyahatlerini kolaylaştıracak. Projenin tamamı bittiğinde, havalimanına girişler daha akıcı hale gelirken otopark alanlarındaki yoğunluk azalacak ve yolcular daha fazla park yeri seçeneğine sahip olacaklar. Misafirlerin havalimanı deneyiminin her aşamada iyileştirilmesine öncelik veren ISG'de artan yolcu sayısına paralel olarak altyapı ve hizmet geliştirmelerinin sürdürülerek havalimanının bölgedeki lider konumunun pekiştirilmesi hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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