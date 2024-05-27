Sabah işe gelen esnaf erkek cesedi buldu

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde sanayi bölgesinde iş yerlerini açmaya gelen esnaf sokakta bir erkek cesedi buldu.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Sanayisi, Taşyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya gelen esnaf, kanlar içinde yatan adamı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde şahsın hayatını kaybettiği belirledi. Cesedin 58 yaşındaki Şenol Mert'e ait olduğu tespit edildi. Kafasında ve elinden yaralı olduğu görülen Mert'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için, ilk olarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna, oradan da Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.