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Düzce'de esnafa duygusal jest: Su alanlar para ve not bıraktı

Düzce'de esnafa duygusal jest: Su alanlar para ve not bıraktı
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Düzce'de pideci Birol Karayakalı, kapalı dükkanının önündeki kilitlenmeyen su dolabından gece su alan vatandaşların bıraktığı para ve teşekkür notunu buldu. Esnaf, bu davranıştan duygulanırken, bazılarının ücret bırakmadığını ama bırakanlara teşekkür ettiğini söyledi.

Düzce'de kapalı olan işletmesinin önündeki kilitlenmeyen buzdolabından gece saatlerinde su alan vatandaşların bıraktığı not ve para, esnafı duygulandırdı.

Kentte pidecilik yapan Birol Karayakalı, akşam mesaisinin ardından dükkanını kapattıktan sonra dışarıda bulunan su dolabını kilitlemeden iş yerinden ayrıldı. Sabah saatlerinde dükkanını açmaya gelen Karayakalı, dolabı kontrol ettiğinde suların üzerinde bir miktar para ve bir kağıt parçası buldu.

Gece saatlerinde susayan ancak açık yer bulamayan kişilerin dolaptan su aldıklarını belirterek bıraktıkları ücreti ve teşekkürü içeren notu okuyan Karayakalı, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

"Bırakmayanlara helal olsun, bırakanlara teşekkür ederim"

Birol Karayakalı, sabah gördüğü not karşısında çok duygulandığını belirterek, "Dolabın içinde bir miktar para ile yazı bırakmışlar. Gece susadıklarını, su aldıklarını ve ücretini bıraktıklarını söyleyen bir not koymuşlar" dedi.

İşletmelerinin önündeki dolabı gece saatlerinde özellikle kilitlemediklerini aktaran Karayakalı, şunları kaydetti:

"Ara ara bu olaylar oluyor. Bazıları ücretini bırakıyor, bazıları bırakmıyor. Bırakmayanlara helal olsun, ücretini bırakanlara da teşekkür ederim. Aslında bu durum garip geliyor ama eskiden ecdadımız savaşa, sefere giderken geçtiği yerlerde sebze ve meyve kopardığı zaman yerine parasını, altını koyarmış. Günümüzde böyle şeyler bize enteresan gelmeye başladı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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