Üye Girişi
Haberler

Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay'ı ziyaret eden MAGİNDER, istişare vurgusu yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Girişimci İş İnsanları (MAGİNDER) Dernek Başkanı Salih Karademir, Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay'ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Karademir, deprem sonrası iş dünyasının beklentilerini paylaşarak şehrin birlik ve beraberlik içinde ayağa kalkacağına inandığını belirtti.

Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay 'ı ziyaretinde konuşan Malatya Girişimci İş İnsanları (MAGİNDER) Dernek Başkanı Salih Karademir istişare vurgusunda bulundu.

Malatya Girişimci İş İnsanları (MAGİNDER) Dernek Başkanı Salih Karademir, Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay 'ı ziyaret etti.

Ziyarette ilk olarak konuşan Saadet Partisi MP Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay, " Malatya Girişimci İş İnsanları (MAGİNDER) Dernek Başkanı Salih Karademir ve yönetim kuruluna ziyaretlerden dolayı teşekkür ediyorum. Malatya'mızda onurlu bir hizmet yürütüyorlar, 6 Şubat depreminden sonra şehrimiz terk etmediler ve kentimizde kalmaya devam ettiler. Bugünde bizleri ziyaret ederek siyasi istişarelerde bulunuyorlar, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Malatya Girişimci İş İnsanları (MAGİNDER) Dernek Başkanı Salih Karademir ise yaptığı konuşmada istişare vurgusunda bulunarak, "Bugün MAGİNDER ailesi olarak Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay ve yönetim kurulunu ziyaret ederek istişarelerde bulunuyoruz. 6 Şubat depreminden sonra Malatya'mızda ciddi anlamda yıkım meydana geldi, Depremin ilk anından itibaren Saadet Partisi Malatya teşkilatı sahada vatandaşlarımızın yanında oldu, emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Kentimizde deprem sonrası iş dünyasının beklentisi var. Başkanımız bu sorun ve sıkıntılarını biliyor, bu gün şehrimiz ve iş dünyası olarak istişare toplantı gerçekleştiriyoruz Malatya'mızın birlik ve beraberlik içinde uyumla çalışmak ve şehrimiz ayağa kalkacağına inanıyorum" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Malatya Deprem Yerel Politika Güncel Haberler

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

Bakmadan Geçme

YKS tercihleri uzatıldı mı? YKS tercihleri için son gün ne zaman? VPN ile Instagram'a girmek suç mu? VPN yasak mı, suç mu, cezası nedir? Hedefim Sensin filmi nerede, hangi yıl çekildi? Hedefim Sensin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gece ve Gündüz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gece ve Gündüz filmi ne zaman, nerede çekildi? Gece ve Gündüz filmi gerçek mi? Galatasaray- Beşiktaş kaçıncı maçına çıkacak? Galatasaray ve Beşiktaş Süper Kupa'da kaçıncı maçına çıkmış olacak? Gerçeğe Çağrı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gerçeğe Çağrı filmi ne zaman, nerede çekildi? Gerçeğe Çağrı filmi gerçek mi? Az önce deprem mi oldu? 2 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 2 Ağustos Cuma Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? SÜPER KUPA MAÇI CANLI İZLE || Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Instagram niye kapatıldı, neden engellendi? 2 Ağustos bugün Instagram'a neden erişim engeli getirildi? Ejder Kılıcı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ejder Kılıcı filmi ne zaman, nerede çekildi? Ejder Kılıcı filmi gerçek mi? BTK Instagram erişim engeli nedir? BTK neden Instagram'a erişim engeli getirdi? Katalog suçlar neler, cezası ne? Instagram katalog suçları ne demek? Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı ne demek? Instagram Türkiye'ye neden kapatıldı? Buse Savaşkan kimdir? Buse Savaşkan kaç yaşında, nereli? Buse Savaşkan hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler...
Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title