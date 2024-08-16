Üye Girişi
Haberler

Saadet Partisi, AK Parti'nin açıkladığı fındık fiyatlarını protesto etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Ortahisar İlçe Başkanlığı, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı önünde açıklanan fındık fiyatlarını protesto etti. Açıklamada, fındık fiyatlarının üreticinin emeğine değer verilmediğini gösterdiği belirtildi.

(TRABZON) - Saadet Partisi Ortahisar İlçe Başkanlığı, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı önünde açıklanan fındık fiyatlarını protesto etti. Yapılan açıklamada, "Bugün çuvaldan dökülen fındık olur yarın da sandık çuvallarından dökülen siz olursunuz. Bu da böyle biline" denildi.

Saadet Partisi Ortahisar İlçe Başkanlığı, AK Parti İl Başkanlığı önünde açıklanan fındık fiyatlarını protesto etti. Topluluk adına açıklama yapan Saadet Partisi Ortahisar İlçe Başkanı Burak Turhan "Açıklanan 130 TL'lik fındık fiyatı, üreticimizin emeğine değer verilmediğinin açık bir göstergesidir" dedi. Turhan, şöyle konuştu:

"Açıklanan fındık fiyatları, üreticinin beklentilerini karşılamaktan uzak olmakla birlikte bölge halkının geçim kaynaklarına ciddi bir darbe vurmaktadır. Bu durum, bizleri bir kez daha üreticinin sesine kulak verilmediği ve AKP iktidarının halktan koptuğu gerçeğiyle karşı karşıya bırakmıştır. Karadeniz Bölgemiz, dünya fındık üretiminin büyük bir kısmını karşılayarak ülkemize önemli bir kaynak sağlamıştır, sağlamaya devam edecektir. Fındık üreticilerimiz, yıllardır emek vererek, alın teri dökerek bu ülkenin ekonomisine katkı sağlamaktadır. Ancak, açıklanan 130 TL'lik fındık fiyatı, üreticimizin emeğine değer verilmediğinin açık bir göstergesidir. Beklenen 200-230 TL bandındaki fiyatların çok altında kalan bu rakam, üreticimizi maddi, manevi zor durumda bırakmaktadır."

"AKP i ktidarı, üreticinin sesine kulak vermemekte, halktan kopuk bir yönetim anlayışı sergilemektedir"

Turhan, "iktidarı üreticinin sesine kulak vermeye ve adil fiyat politikaları uygulamaya davet ediyoruz" diyerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"AKP İktidarı, üreticinin sesine kulak vermemekte, halktan kopuk bir yönetim anlayışı sergilemektedir.  Bu anlayış, ülkemizin ekonomik kalkınması için kritik öneme sahip olan tarım sektörüne büyük zarar vermektedir. Açıklanan fiyatlar, AKP iktidarın emekten değil, sermayeden yana olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Üreticinin emeği hiçe sayılarak, maliyetlerin çok altında bir fiyat belirlenmiştir. Bu durum, üreticimizi adeta üretimi bırakmaya davet etmektedir. Saadet Partisi olarak, iktidarı üreticinin sesine kulak vermeye ve adil fiyat politikaları uygulamaya davet ediyoruz. Üreticimizin emeğine değer verilmediği sürece bu mücadelemiz sürecektir. Şimdi hepinizin önünde bu kendinden geçmiş, halktan kopmuş anlayışı protesto için fındığımı binalarının önüne döküyorum. Bu üreticinin çığlığı, sessiz kalanın isyanıdır. Bugün çuvaldan dökülen fındık olur yarın da sandık çuvallarından dökülen siz olursunuz. Bu da böyle biline."

Kaynak: ANKA / Yerel

Ortahisar AK Parti AK Parti Trabzon Tarım Yerel Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Konyaspor Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Konyaspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (KONYASPOR GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Ağustos Konyaspor Galatasaray maçı nereden izlenir? Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Konya GS maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş olayı nedir, kimi dövdü? Sakarya'da maymun çiçeği görüldü mü? Pendikspor Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Pendikspor Kocaelispor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Manchester Utd Fulham maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Manchester Utd Fulham ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Ulm Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Ulm Bayern Münih ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Le Havre PSG maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Le Havre PSG ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? #9917 Konyaspor Galatasaray maçı ertelendi mi, Konyaspor maçı iptal mi, oynanmayacak mı? Süper Lig maçları neden ertelendi? Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir maçları ne zaman oynanacak, neden ertelendi? HAFTA SONU HAVA DURUMU 17-18 AĞUSTOS | Hafta sonu hava sıcaklığı kaç derece olacak? Nem oranı yüzde kaç? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ertelendi mi? Galatasaray- Gaziantep maçı neden ertelendi? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Sefa Doğanay kimdir? Sefa Doğanay hayatı ve biyografisi! Sefa Doğanay kaç yaşında, nereli? Derya Bedavacı kimdir? Derya Bedavacı hayatı ve biyografisi! Derya Bedavacı kaç yaşında, nereli? Yakışıklı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yakışıklı filmi ne zaman, nerede çekildi? Yakışıklı filmi gerçek mi? Kibarca Öldürmek filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibarca Öldürmek filmi ne zaman, nerede çekildi? Tamirci filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tamirci filmi ne zaman, nerede çekildi? Tamirci filmi gerçek mi?
title