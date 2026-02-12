Haberler

Muğla'da "Rüşvet" Soruşturmasından Gözaltına Alınan Kaymakam Koruması ve Şoförü Tutuklandı

Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan kaymakamın koruma polisi ve şoförü tutuklandı. Şüpheliler, adliye sürecinin ardından cezaevine gönderildi.

(MUĞLA) -"Rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli'nin koruma polisi ve şoförü tutuklandı.

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "rüşvet" soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan koruma polisi F.D. ile şoförü H.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirdildi.

Şüpheli memurlar savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. F.D. ve H.M, buradaki sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

