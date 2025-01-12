Rus Turist Türkiye'yi Bisikletle Gezerken Mutluluğunu Paylaştı

Türkiye'yi bisikletle gezen Rus Turist, Ordu'da geçtiği tünelin girişindeki tabelada 'Dikkat! Tünelde bisikletli var. Sol şeritten gidiniz' yazısını görünce mutluluğunu kayda aldı. Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğini belirten Turist, görüntüleri sosyal medyada da paylaştı.

Bisikletiyle Türkiye turuna çıkan Rus Turist, Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Öceli Tüneli'nin girişindeki uyarıyı fark etti. Tabelada yazan 'Dikkat! Tünelde bisikletli var. Sol şeritten gidiniz' uyarısını görünce mutlu olan ve video çekip sosyal medyada paylaşan Turist, Türkiye ve Türkleri çok sevdiğini kaydetti. Rus turist paylaşımında, "Türkiye'ye ve Türklere bayılıyorum, çünkü bak buraya ne yazdılar" dedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. - ORDU